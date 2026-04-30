＜人は見た目じゃわからない＞ママ友グループ内にある貧富の差。居心地悪いのは、私だけ？
子ども同士の仲がいい、家が近所など、いつのまにかなんとなくできていることも多い、ママ友グループ。育ってきた環境や価値観が違うのは前提で、子どもという共通項がなければ会話することすらなかったかもしれません。
同じグループなのに、ママたちの服装が違いすぎる
『ママ友グループ内で、貧富の差がすごい。とあるママは自分も子どももハイブランドの洋服で、とあるママはプチプラ服。みんないい人なんだけど、なんとなく居心地が悪い。この気持ち、わかる人はいる？』
『ママ友は子どもを通じた繋がりだから、それでいいのでは。ファッションや趣味は友達と共感し合えればいい』
「居心地が悪い」という投稿者さんに対して、その気持ちが理解できないというコメントが大半でした。「しょせんママ友。どうでもいいじゃん」といった、ママ友に趣味が合うことを求めていないという意見が目立ちます。
学生時代なら自分の好みと似たファッションの子を見つけ、「仲よくなれそう」と感じることもあるでしょう。しかし多くのママがママ友に求めるのはそこではなく、子育ての情報共有だったり悩みに共感してくれること。服装など二の次です。自分のセンスとまったく違う服装のママだったとしても、人柄に好感が持てればしだいに気にならなくなるものです。
『ふたりの会話が合わないなら見ていてしんどいかもしれないけど、そうでないなら別にいいのでは。気にしすぎ』
投稿者さんの気持ちの落ち着かなさは、どこからくるものでしょう。
貧富の差を判断するのは、見た目？こだわりはそれぞれだけど
投稿者さんはふたりのママさんの服装を比較して「貧富の差がすごい」と判断したようですが、そこに疑問を呈するコメントも目立ちます。
『同じ生活圏なら、ざっくり同じくらいの収入だと思うよ。ブランド好きか洋服に興味がないかの違いで、貧富の差ではないのでは』
プチプラの洋服についても「私のママ友夫婦はどちらも医者でお金持ちだけど、子どもたちはいつもプチプラ服」「エリートのダンナさんがいるママ友は、服装も質素で化粧っ気もないよ」といった声が相次ぎました。実際、公園遊びが多い年頃の子がいれば子どももママも洋服は汚れやすく、気軽に着られるプチプラ服が大活躍します。家庭の収入とは関係なく、愛用しているママもいるでしょう。
『ハイブランドだって、じつはリサイクルショップで買った洋服かも』
コメント欄には安く子ども服を購入するため、かつてネットオークションを愛用していたママもいました。「新品同様のブランド物を格安で買っていた。周りからは『いつもいい服を着せているね』と言われていた」そうです。生活にそれほど余裕がなくてもブランド物が大好きで、ローンを組んで手にする人だっているでしょう。家庭の収入を見た目だけで判断するのは、難しいかもしれません。
『お金のかけどころって、本当に人による』
こだわりたいのは洋服か、食事か、インテリアか、自動車か。それぞれのママで違うのは当然で、たまたまグループ内のママさんふたりは対照的だっただけです。
友達づきあいのネックにもなりうるレベルの差。でも、ママ友なら
とはいえ……。こうした例もあるようです。
『メンバー構成がうちのグループに似ているけど、どちらかといえばブランドママさんが嫌われている雰囲気。「そんなの着てくるな」って感じ』
小さな子どもがいるのに高額な洋服を着ているママは、珍しいかもしれません。「ハイブランドの洋服で、泥遊びさせられるのかな？ 上品に遊ぶことを求められそう」というコメントもありました。とはいえ汚されて困るのはそのママさん当人ですし、人の趣味に口を出すのは無粋でしかありません。
『貧乏ママさんがお金持ちママさんにクレクレしていて、引いたことがある』
このパターンも考えられます。クレクレされるママさんはもちろんですが、それを見聞きする周囲も辛そうです。
『居心地が悪い気持ち、わかる。話題も違ってしまうよね。遊びに行く場所からして違うから、話しにくい』
投稿者さんに共感できるという方も、少数ですがいました。「生活レベルが違う人と遊ぶのは、けっこうキツい」という声も。4人でランチに行った際、自分以外が上質そうな服装だったため「私だけ安物で、恥ずかしくなった」といいます。たしかに一度気になり始めると、その後どんどん生活レベルの差が目に付くことはありそうです。しだいに関係が疎遠になってしまうかもしれません。
ただママ友グループは多くの場合、期間限定のおつきあい。「ママ友なんて中学以降は挨拶するくらいの仲になるのだから、気にしなくてもいい」という声もありました。グループ内でマウントを取ったり、からかいなどがあれば気まずくなるでしょうが、投稿者さんいわく「みんないい人」とのこと。それ以上望むことがあるでしょうか。
『みんながいい人なら、経済格差なんて気にしてないのでは。勝手にハラハラして居心地が悪いと感じるなら、グループから離れたらいいのに』
今後グループの雰囲気を乱しそうなのは投稿者さん、なのかも？ 居心地の悪さが表にも出てしまうようなら、早めに抜けることをおすすめします。
それでもグループ内にとどまるのなら、ママ友さんたちに独断で格差をつけないこと。みなさんが言うようにハイブランドママさんはただの洋服好きで、ダンナさんに「今月はもう買っちゃダメ」と注意されているのかもしれない。プチプラママさんの家は豪邸かもしれません。先入観は一旦脇へ置き、ママさんたちの人柄に目を向けてはいかがでしょうか。