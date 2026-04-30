ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、28日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。SNSを通じたプロ野球選手への誹謗（ひぼう）中傷行為に対し、警鐘を鳴らした。

山口は熱烈な中日ドラゴンズファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任している。番組では「ドラ1 ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。最下位の中日は放送前の28日時点で4連勝中だった。そんな中、山口が警鐘を鳴らした。

「SNSとかでもめちゃくちゃ言われるじゃん、あれやめた方がいいよ、みんな？」と投げかけた。「テレビの前で『バカヤロー！ 何その球振ってんだ！ 俺でも配球読めるよ！』っていうのは全然OKじゃん。それを何で君たちはつぶちゃいちゃうの？ 誰に向けてつぶやいてるの？ 誰に言ってるの？ 言う必要ないじゃん、自分の中で留めておこうよ」と語りかけた。

「だって、本人を目の前にしたら言えないでしょ？」と指摘した上で「デカいよ、スゲーデカいよ。福留（孝介）さん、超デカかったから。みんな柳（裕也）投手小さいみたい思ってるでしょ？ デカいよ！ 会ってみなさい。俺は球場で会ってるから」と語った。「目の前にして言えないなら、つぶやくの、やめようよ」と続けた。