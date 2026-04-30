メイプル超合金「立派なタイル」 イベントで大ボケ ゲームでぜぇぜぇ
お笑いコンビ・メイプル超合金（安藤なつ、カズレーザー）が30日、都内で行われた『ミンティア リフレッシュビート』PR発表会に参加した。
【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金
イベント会場の内装について質問されると安藤は「吹き抜けだし、気持ちがいい。立派なタイル」と作り込まれたものではなく、施設の豪華さに言及。カズも「作りがいいですね」と重ねてボケていた。
イベントでは体験型ゲームコーナーも。2人は息切れするぐらいの満喫っぷりだった。カズは「体を使うことがないからめっちゃ楽しかった。スポッチャでオールしたぐらい疲れた」と苦笑いし、安藤も「腕パンパンだもん」と笑っていた。
【写真】コンビで！ゲームに熱中するメイプル超合金
イベント会場の内装について質問されると安藤は「吹き抜けだし、気持ちがいい。立派なタイル」と作り込まれたものではなく、施設の豪華さに言及。カズも「作りがいいですね」と重ねてボケていた。
イベントでは体験型ゲームコーナーも。2人は息切れするぐらいの満喫っぷりだった。カズは「体を使うことがないからめっちゃ楽しかった。スポッチャでオールしたぐらい疲れた」と苦笑いし、安藤も「腕パンパンだもん」と笑っていた。