女優の黒柳徹子（92）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演したラッパー・ちゃんみな（27）と大笑いする場面があった。

4年前、海外ブランドの撮影で共演したという2人は、その時のことを楽しそうに懐かしんだ。黒柳は「私が覚えてるのは、あの時あなた、歯にいろんなことをやってた」と、歯の表面にジュエリーを付けたちゃんみなの姿に触れると、ちゃんみなは「今もやってますよ、ちょっとですけど」と口を開けて披露した。

これを受けて、黒柳は「あの時は前歯にいっぱい、光ったり凄かった」といい、当時の2人のやり取りを回想。撮影後、「ご飯を食べに行きましょう」と意気投合したが、黒柳は「そういのを歯から取ったらね」と付け加えたという。

ちゃんみなは黒柳から「でもそれ、歯から取れたらどうするの？飲み込むの？」と言われたことを明かし、大笑い。「興味があったんでしょうね」という黒柳に、ちゃんみなは「ずっと歯ばっかり見てらっしゃいましたよ」と爆笑。黒柳も「ちゃんみなさんと言えば歯だと思って。おかしいったら」と笑っていた。