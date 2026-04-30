タレント今田耕司（60）、指原莉乃（33）、相席スタート山添寛（40）が30日、都内で5月1日午後8時からアマゾン・プライム・ビデオで配信される「『バリチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベント」に出席した。3人はスタジオMCを務める。

モデルでインフルエンサーの平松里菜（26）が4代目バチェロレッテを務める恋愛リアリティーショー。14人の男性参加者の中から運命の相手を選び抜く婚活サバイバル。俳優の坂東工（48）がシリーズ司会進行役を務める。

今田は「勉強になる」。指原は「スタジオで見ると、また違った空気感がある。初めて涙しました」。山添は「参加者が男性で女性を奪い合うのでひと足先に見られる優越感があります」と話した。

7歳から20歳までシンガポール、ニューヨーク、ロンドンで過ごした、日英仏語のトリリンガルの平松は「海外生活が長かったので、自分で決断して責任を持つということをやってきた。今回も真剣に恋愛に向き合いたいと思いました」と話した。

指原は「大ファンなので、全てのSNSの裏アカでフォローしています」。今田は「全て見透かされている気がします。嘘とかつけない。すぐにバレるような気がします。でも、素敵な男性が多くて、大変だったと思いますよ。でも、気持ちがすぐに顔に出る」と話した。

今田は「僕もグッときたんだけど、指原さんが先にポロッとしていてびっくりしました」。指原は「本当の涙が出ました。嘘じゃありません」と笑った。