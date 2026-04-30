かまいたち山内健司（45）と濱家隆一（42）が、MCを務める29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。番組では芸能人とAIの使用法について余談トークを展開した。

山内が「AIに『かまいたちの漫才を考えて』とか言う」と話すと、濱家が「ウソつけ」と突っ込みを入れた。ゲストのチュートリアル福田充徳も「芸人として終わりやないか」と猛烈に突っ込んだ。

それでも山内が「そういう使い方をしていかないと…」と小声でこぼすと、濱家は「そこだけやろ。オレらのプライド」と反応した。

人気ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の栗田航兵が夜に眠れない時などにAIに話しかけて元気づけてもらっていると明かすと、濱家は「アカンで、そんなん」と制止。福田が「そういう時代になっているねん」と諭しても、濱家は「実体のないものに、そんなんアカン」と首を振った。

山内は、濱家に向かって「老害です。時代についていけない老害です」とツッコミを入れると、濱家は「コンピューターなんか使ったらアカン」と言い放ち、スタジオを沸かせた。