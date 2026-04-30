カーリングの混合ダブルス世界選手権（スイス・ジュネーブ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組が着実に白星を積み重ねている。

１次リーグＡ組の日本は２９日にニュージーランドと対戦して１１―１で快勝。３―１の第４エンド（Ｅ）に４点を奪うと、第５Ｅに１点、第６Ｅに３点をスチールして試合を決めた。続くノルウェー戦も６―４で勝利。第６Ｅ終了時点で３―４とリードを許していたが、第７Ｅに２点を取って勝ち越す。さらに第８Ｅにも１点をスチールして白星を引き寄せた。

小穴は「２敗は早めについてしまって、私たちに必要なのは勝利。一投ずつできることをつなげていきたい」と語っていた中で、きっちり２連勝。通算成績を６勝２敗としてプレーオフ進出に前進した。

国際連盟は日本の戦いぶりについて、公式ホームページで言及。「オーストラリアに次いで、日本とスウェーデンが（Ａ組の）同率２位につけている。夜のセッションでは日本がノルウェーと対戦し、第８Ｅを迎えた時点で日本が５対４と僅差でリードしていた。ノルウェーは最後に２点を狙って勝利を目指したが、大きく外れて１点を奪われ、日本が６対４で勝利した」などと伝えている。