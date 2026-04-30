山賀琴子、タイ料理メインの手作りホームパーティー料理「豪華ですね」「自分で巻くスタイル楽しそう」
【モデルプレス＝2026/04/30】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】元ミス青山グランプリ「自分で巻くスタイル楽しそう」タイ料理ホームパーティー
山賀は「最近ホームパーティーたくさん出来て嬉しい」とつづり、写真をストーリーズにて複数枚投稿。タイ料理をメインとした手作りランチを披露した。この日は生春巻き、鶏のガパオのレタス巻き、カオマンガイ、卵ともやしのスープと豪華なタイ料理を公開している。
また山賀は「カオマンガイは鶏もも肉に塩、酒、アガベシロップを揉み込み、ネギの青い部分、ニンニク、生姜、パクチーの根本と一緒に水から茹でてプリプリに」と料理のコツをコメントしている。
この投稿に「自分で巻くスタイル楽しそう」「タイ料理良いですね」「豪華です」「手作りなのが凄い」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元ミス青山グランプリ「自分で巻くスタイル楽しそう」タイ料理ホームパーティー
◆山賀琴子、ホームパーティー用の料理を手作り
山賀は「最近ホームパーティーたくさん出来て嬉しい」とつづり、写真をストーリーズにて複数枚投稿。タイ料理をメインとした手作りランチを披露した。この日は生春巻き、鶏のガパオのレタス巻き、カオマンガイ、卵ともやしのスープと豪華なタイ料理を公開している。
◆山賀琴子の特攻に反響
この投稿に「自分で巻くスタイル楽しそう」「タイ料理良いですね」「豪華です」「手作りなのが凄い」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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