サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、夫が家で食べる「ちょっと頑張ってる日」の手作り料理「たくさんあってすごい」「おしゃれですね」

サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、夫が家で食べる「ちょっと頑張ってる日」の手作り料理「たくさんあってすごい」「おしゃれですね」