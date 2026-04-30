サッカー柿谷曜一朗選手の妻・丸高愛実、夫が家で食べる「ちょっと頑張ってる日」の手作り料理「たくさんあってすごい」「おしゃれですね」
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの丸高愛実が4月29日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「たくさんあってすごい」ちょっと頑張ってる日の手作りおしゃれ料理
丸高は「いつもごはん褒めてくれてありがとう。でもこれ、毎日のごはんじゃないです」とつづり、写真を複数枚投稿。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手が家にいる時の「ちょっと頑張ってる日」の手作り料理だとエピソードを明かした。生ハムのカプレーゼやピーマンの肉詰め、サーモンのカルパッチョなど綺麗に盛られた料理達が食卓に並んでいる。丸高は「SNSってつい”ちゃんとしてるごはん”ばっかりに見えるけど全然そんな日ばっかりじゃないしできてない日があっても全然いいと思ってる」とコメントしている。
この投稿にファンからは「美味しそう」「毎日お疲れ様です」「たくさんあってすごい」「コメントにうるっときました」「おしゃれですね」「いつも頑張るのは無理」など反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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◆丸高愛実、ちょっと頑張ってる日のご飯
丸高は「いつもごはん褒めてくれてありがとう。でもこれ、毎日のごはんじゃないです」とつづり、写真を複数枚投稿。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手が家にいる時の「ちょっと頑張ってる日」の手作り料理だとエピソードを明かした。生ハムのカプレーゼやピーマンの肉詰め、サーモンのカルパッチョなど綺麗に盛られた料理達が食卓に並んでいる。丸高は「SNSってつい”ちゃんとしてるごはん”ばっかりに見えるけど全然そんな日ばっかりじゃないしできてない日があっても全然いいと思ってる」とコメントしている。
◆丸高愛実の投稿に反響
この投稿にファンからは「美味しそう」「毎日お疲れ様です」「たくさんあってすごい」「コメントにうるっときました」「おしゃれですね」「いつも頑張るのは無理」など反響が寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
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