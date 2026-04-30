三上悠亜「すっぴんで会える友達がほしい」 “友達候補”紹介する新感覚バラエティー
CBCテレビの新番組『ともだちたまご』が、5月9日深夜からスタートする（深0：28）。圧倒的なSNSフォロワー数を誇るカリスマ的存在である三上悠亜だが、私生活では「友達作りは苦手」。そんな三上に、友達候補(友達の卵)を紹介する予測不能なトークバラエティーとなる。
【写真】友達候補と笑顔でトークする三上悠亜
仲介役となるのは、テレビやラジオの司会で人気急上昇中のトンツカタン森本。その話力で、芸人やクリエイター、ちょっぴり変わった一般人まで、さまざまな人たちを三上に紹介する。
“友達候補”として初回ゲストに登場するのは、トンツカタン森本の事務所の後輩芸人でもある女性芸人・きり。幼少期からロシアで育ち、主席で世界3大音楽院・モスクワ音楽院へ。主席のまま音楽院を中退して、ピアニストからお笑い芸人になった異色の経歴の持ち主だ。
第2回のゲストは、先天性の視覚障害を持つ盲目のピン芸人・濱田祐太郎。R-1ぐらんぷり2018優勝者でもある濱田と三上の出会いはどんな化学反応を起こすのか。
また番組内では、ひょうろくが海外で友達を作りながら旅を楽しむロケ企画も放送する。訪れた国は台湾。ひょうろくがそのキャラクターを生かして、どのように友達作りをしていくのか。そして友達を作りながら巡る台北、十分などの知られざるスポットにも注目。200mの大行列スポットや、地元民おすすめ路地裏グルメなどが続々登場する。
■三上悠亜
「この番組を通して友達増やしたいなと思ってます！スッピン＆ボサボサで会えるような友達が欲しいです。大人になって友達づくりが億劫になっている人が多いと思うのですが、この番組を見て友達っていいな！って思っていただけたらうれしいです」
■トンツカタン森本
「紹介した人たちが三上さんがアップするSNSに蔓延していくといいなと思っています！そして、それを見た人が『この人、ともだちたまごで紹介した人だ！』となるといいですね。三上さんの人生のターニングポイントになるような番組にしたいです！・・・って、どういうモチベーション!?」
■ひょうろく
「台湾の方にひたすらお声をかけるという、普段人とあまり接する事をしない自分にとっては大挑戦でした。台湾の方の優しさに触れ続けた3日間です。僕は台湾大好きになりました、是非見てみてください！」
■プロデューサー 坂根脩太郎 (CBCテレビ)
「異色の経歴を持つ芸人さんなど、ユニークな『友達の卵 (ゲスト)』がたくさん出てくる番組です！『私ならこの人と友達になりたいだろうか？』と、自分事として番組を見ていただけたらと思います！」
【写真】友達候補と笑顔でトークする三上悠亜
仲介役となるのは、テレビやラジオの司会で人気急上昇中のトンツカタン森本。その話力で、芸人やクリエイター、ちょっぴり変わった一般人まで、さまざまな人たちを三上に紹介する。
第2回のゲストは、先天性の視覚障害を持つ盲目のピン芸人・濱田祐太郎。R-1ぐらんぷり2018優勝者でもある濱田と三上の出会いはどんな化学反応を起こすのか。
また番組内では、ひょうろくが海外で友達を作りながら旅を楽しむロケ企画も放送する。訪れた国は台湾。ひょうろくがそのキャラクターを生かして、どのように友達作りをしていくのか。そして友達を作りながら巡る台北、十分などの知られざるスポットにも注目。200mの大行列スポットや、地元民おすすめ路地裏グルメなどが続々登場する。
■三上悠亜
「この番組を通して友達増やしたいなと思ってます！スッピン＆ボサボサで会えるような友達が欲しいです。大人になって友達づくりが億劫になっている人が多いと思うのですが、この番組を見て友達っていいな！って思っていただけたらうれしいです」
■トンツカタン森本
「紹介した人たちが三上さんがアップするSNSに蔓延していくといいなと思っています！そして、それを見た人が『この人、ともだちたまごで紹介した人だ！』となるといいですね。三上さんの人生のターニングポイントになるような番組にしたいです！・・・って、どういうモチベーション!?」
■ひょうろく
「台湾の方にひたすらお声をかけるという、普段人とあまり接する事をしない自分にとっては大挑戦でした。台湾の方の優しさに触れ続けた3日間です。僕は台湾大好きになりました、是非見てみてください！」
■プロデューサー 坂根脩太郎 (CBCテレビ)
「異色の経歴を持つ芸人さんなど、ユニークな『友達の卵 (ゲスト)』がたくさん出てくる番組です！『私ならこの人と友達になりたいだろうか？』と、自分事として番組を見ていただけたらと思います！」