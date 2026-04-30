◇世界スーパーバンタム球4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）戦などが行われるダブル世界戦の公式会見が30日、都内のホテルで行われた。

いよいよ2日後に迫った“世紀の一戦”を前に、約2カ月ぶりに再会した両者。黒のジャケットに金髪姿で登壇した井上尚は「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いていて2日後の試合をゆっくりと待つ、そんな状態」と高揚感を隠さなかった。

壇上には主要4団体（WBA、WBC、IBF、WBO）と米老舗専門誌「ザ・リング」の認定のベルトの5本が並んだ。史上初の日本人同士による4団体統一タイトルマッチへ、隣り合った中谷とは一度も目を合わさず。ピリピリムードを漂わせながら「まだまだ井上尚弥だ、というのを証明していきたい」と貫禄を漂わせた。

会見では、両者の再戦への質問も出たが、井上尚は「今のところ続編というのは頭の中にはなくて、5月2日のことしか考えてない。まずはそこに集中したい」と強調した。会見後、囲み取材に応じた大橋秀行会長（61）は「あえて僕が代弁するなら、試合の結果と内容による」と話した。

また同会長は両者のファイトマネーが最高額になることを名言。「ファイトマネーは巨額。もちろん2人とも過去最高額。井上拓真も。自分の時とは全然違う」と話し「夢のある世界になっていると思う。選手のためを思えば今ほど良い時代はない」と世紀の一戦の価値の高さを強調した。