ウォリアーズで17年目を終えたカリー…元MVPでプレーオフを逃した回数が最多タイに

ゴールデンステイト・ウォリアーズ一筋でキャリア17年目となった今シーズン。ステフィン・カリーは右ヒザの膝蓋大腿骨痛症候群と骨挫傷のため、今年2月から2カ月以上も欠場するなど43試合の出場に終わった。

それでも、平均26.6得点3.6リバウンド4.7アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率39.3パーセント（平均4.4本成功）を記録。4月6日（現地時間5日、日付は以下同）のヒューストン・ロケッツ戦で復帰して29得点を奪い、コートへ戻ってみせた。

ウォリアーズはウェスタン・カンファレンス10位の37勝45敗でレギュラーシーズンをフィニッシュ。16日のプレーイン・ゲームでロサンゼルス・クリッパーズを下したが、18日の第8シード決定戦でフェニックス・サンズに96－111で敗れたことで、プレーオフ出場を飾ることができなかった。

この結果、カリーがプレーオフ出場を逃がしたのは7度目。『Hoops Hype』は、シーズンMVPに輝いた選手たちのうち、カリー（2014－15、2015－16シーズン）がプレーオフに出場できなかった回数で歴代最多タイになったと19日に報じている。

もちろん、MVPに選ばれた選手たちがキャリアすべてにおいて全盛時をキープできるわけではない。それに、プレーオフまで駒を進めるためにはチーム状況も絡んでくるため、あくまでプレーオフ出場を果たせなかった回数にすぎない。

それに、カリーはこれまでに出場した10度のプレーオフで6度もNBAファイナルまで勝ち上がり、4度もリーグ制覇を達成してきたことは特筆すべきだろう。

同メディアが公開した、シーズンMVPに輝いた選手たちで、プレーオフに出場できなかった回数の上位10選手は下記のとおり。そのうち、複数回のMVPを受賞したのはカリー、モーゼス・マローン（元ロケッツほか）、スティーブ・ナッシュ（元サンズほか）の3選手となった（以降チーム名は略称）。

◆■歴代シーズンMVPのうち、プレーオフに出場できなかった回数トップ10

１位 ステフィン・カリー（ウォリアーズ）：7回



ー位 デリック・ローズ（元ブルズほか）：7回



ー位 ケビン・ガーネット（元ウルブズほか）：7回



ー位 モーゼス・マローン（元ロケッツほか）：7回



５位 アレン・アイバーソン（元シクサーズほか）：6回



ー位 ビル・ウォルトン（元ブレイザーズほか）：6回



ー位 ダーク・ノビツキー（元マーベリックス）：6回



ー位 スティーブ・ナッシュ（元サンズほか）：6回



９位 ボブ・マッカドゥー（元ブレーブスほか）：5回



ー位 コービー・ブライアント（元レイカーズ）：5回

【動画】クリッパーズとのプレーイン・ゲームで35得点を奪ったカリー





