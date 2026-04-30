「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在でジャパンディスプレイ<6740.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



Ｊディスプレは急動意をみせ、一時値幅制限上限の３０円高に買われ１２４円まで駆け上がった。３月８日に日本経済新聞が報じた「政府がＪディスプレに米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診している」という報道に対して、今週２８日の引け後に同社は、「何も決定したことはないが、ディスプレー工場の運営や技術支援に関し検討していることは事実」というリリースを開示した。これが株価を強く刺激する格好となっている。もっとも上値でのシコリ玉が溜まっていることで買い一巡後は戻り売り圧力に跳ね返され、上げ幅を急速に縮小している。



出所：MINKABU PRESS