シルヴィオ・ソルディーニ監督作品『Le assggintrici（原題）』が、『ヒトラーの毒見役』の邦題で7月31日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほかで劇場公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。

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本作は、2012年、「私はヒトラーの毒見役を務めていた」と告白したドイツ人女性マルゴット・ヴェルクの証言に基づいて書かれた世界的ベストセラー小説を映画化したもの。ヴェルクはヒトラーの協力者とみなされることを恐れ、長い間自分の過去について誰にも語らずにいたが、毒見役だったことを晩年に打ち明けた。

1943年の第二次世界大戦末期。ベルリンの爆撃を逃れ、ポーランドの田舎町で戦地にいる夫の帰りを待つローザ。その場所は“狼の巣”と呼ばれる、ヒトラーが総統大本営を置いていた森の近くだった。ある日、彼女はヒトラーが食事する前に、毒見する任務を命じられる。他の若い女性たちとともに、親衛隊による監視のもとで、銃を突き付けられながら食事をすることに。ヒトラーが食す最高の料理を、死と隣り合わせの最悪な状況で試食する苦悩の日々。そして1944年7月、総統大本営でヒトラー暗殺を狙うクーデター（7月20日事件）が勃発。戦局が混迷を極める中、彼女たちの運命はーー。 戦場ではない側面,女性の視点から戦争の恐怖を捉え、毒見役として日々を共にする彼女たちの間で揺れ動く関係性を描く。

監督を務めたのは、『エマの瞳』のソルディーニ。主演のローザをNetflixシリーズ『皇妃エリザベート』のエリーザ・シュロットが演じ、ナチス親衛隊将校を『マトリックス レザレクションズ』などのマックス・リーメルトが担当した。

公開されたポスタービジュアルでは、高級レストランのような佇まいの白いクロスがかかったテーブルに並ぶ女性たちの不安げな表情が。室内には、ナチス・ドイツを象徴する旗がはためき、女性たちの背後から銃を突きつける将校の異様な姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）