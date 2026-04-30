共英製鋼<5440.T>は後場急落し、年初来安値を連日更新した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３６００億円（前期比１４．２％増）、営業利益予想は１６０億円（同５．７％減）、最終利益予想は９０億円（同８．８％減）としており、減益の見通しを嫌気した売りが出ている。海外鉄鋼事業で増収増益を見込むものの、国内鉄鋼事業については人手不足による施工能力の制約から住宅部門・非住宅部門ともに建設鋼材需要が低調に推移すると予想する。



２６年３月期は売上高が３１５１億６００万円（前の期比２．４％減）、営業利益が１６９億６７００万円（同１０．７％増）、最終利益が９８億６４００万円（同８．６％減）だった。海外鉄鋼事業の業績改善で営業増益となったものの、受取保険金の縮小などにより最終減益での着地になった。



出所：MINKABU PRESS