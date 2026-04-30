ファウンドフッテージホラー映画『The Outwaters（原題）』が、『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』の邦題で6月26日よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほかにて全国公開されることが決定した。

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本作は、米ニュージャージー州生まれで、映画監督のほかにも脚本家、俳優、ミュージシャンもこなすロビー・バンフィッチの長編初監督作。

モハーベ砂漠で発見された3つのメモリーカード。そこには想像を絶する映像が残されていた……。4人の仲間たちがミュージックビデオを撮影するためにカリフォルニアのモハーベ砂漠へ向かう。しかし、夜になると奇妙な音と光、そして説明不能な現象が発生。やがてカメラは、現実の裂け目に飲み込まれ悪夢的映像を捉えていく。

2022年、アメリカのホラー映画専門サイトBloody Disgustingが運営するストリーミングサービス、SCREAMBOXが「今年最も恐ろしい」と表現した本作。前衛的な映像とストーリーの展開に、一般の観客からは激しく賛否が分かれた。

（文＝リアルサウンド映画部）