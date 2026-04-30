AFフィルムカメラ「Lomography MC-A」を体験できるポップアップストア
株式会社カメラのキタムラが運営する「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」は、カメラブランド「Lomography（ロモグラフィー）」とのコラボイベントを2026年5月1日（金）から5月31日（日）にかけて開催する。
会場では、ロモグラフィーが2025年12月に発売したオートフォーカス搭載の35mmフィルムカメラ「MC-A」の撮影体験が行える。
「MC-A」は、長年愛されてきた同ブランドの「LC-A」の表現を受け継ぎながら、新たにオートフォーカスを搭載したモデル。ロモグラフィーらしい個性的な発色とコントラストの効いた描写にくわえ、新開発レンズによるシャープな写りを実現しているという。また、多重露光やマニュアル撮影にも対応する。
店頭では2色のボディカラーを実際に手に取れるほか、同機で撮影された作例の展示も行われる。
イベントの開催場所は、大阪・梅田のルクア イーレ9F（梅田 蔦屋書店内）にあるPHOTO MARCHE By 北村写真機店。入場は無料。
Lomography POP UP概要
開催期間
2026年5月1日（金）～5月31日（日）
開催場所
PHOTO MARCHE By 北村写真機店
（大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F 梅田 蔦屋書店内）
営業時間
10時30分～20時30分
入場料
無料