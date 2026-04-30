株式会社カメラのキタムラが運営する「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」は、カメラブランド「Lomography（ロモグラフィー）」とのコラボイベントを2026年5月1日（金）から5月31日（日）にかけて開催する。

会場では、ロモグラフィーが2025年12月に発売したオートフォーカス搭載の35mmフィルムカメラ「MC-A」の撮影体験が行える。

「MC-A」は、長年愛されてきた同ブランドの「LC-A」の表現を受け継ぎながら、新たにオートフォーカスを搭載したモデル。ロモグラフィーらしい個性的な発色とコントラストの効いた描写にくわえ、新開発レンズによるシャープな写りを実現しているという。また、多重露光やマニュアル撮影にも対応する。

店頭では2色のボディカラーを実際に手に取れるほか、同機で撮影された作例の展示も行われる。

イベントの開催場所は、大阪・梅田のルクア イーレ9F（梅田 蔦屋書店内）にあるPHOTO MARCHE By 北村写真機店。入場は無料。

Lomography POP UP概要

開催期間

2026年5月1日（金）～5月31日（日）



開催場所

PHOTO MARCHE By 北村写真機店

（大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F 梅田 蔦屋書店内）

営業時間

10時30分～20時30分



入場料

無料