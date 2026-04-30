6人組ボーイズグループ KAJA（カジャ）新ビジュアル公開！5曲入りデジタルEP『FORWARD』のリリースも発表

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SME Japan×SME Koreaの合同プロジェクトとして誕生した、6人組ボーイズグループ、KAJA（カジャ） が、5月23日に開催されるワンマンライブに合わせ、あらたなビジュアルを公開。さらに新EPのリリースを発表した。

■新ビジュアルは、ブルーのスーツを身に纏ったラグジュアリーな仕上がり

日本人メンバー3名、韓国人メンバー3名（うち1名はアメリカ国籍）で構成されたグローバルボーイズグループKAJA。新ビジュアルは、ブルーのスーツを身に纏ったラグジュアリーな仕上がりとなっている。

5月23日に、東京・新宿ReNYにて開催されるワンマンライブのタイトルは『KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞』に決定。KAJAの多種多様な楽曲を堪能できる、AWARDのようなライブになる予定とのことだ。

そして、ライブに先駆けて、新デジタルEP『FORWARD』が5月15日にリリースされることが決定。未来に向けて頑張り、進む決意を楽曲とメッセージで届けてきた彼らの、前向きでがむしゃらな思いが「FORWARD（前へ）」という言葉に込められている。

既発曲の「TipToe」「Future Calling」「きっと」に加え、新曲2曲を加えた、計5曲を収録。「TipToe」はリリース当時、活動休止中だったAKIRAの歌声も収録した「TipToe (Welcome Back AKIRA ver.)」として収録される。

『KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞』は、KAJAとして3回目となるワンマンライブ。どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、注目だ。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL EP 『FORWARD』

■ライブ情報

『KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞』

05/23（土）東京・新宿ReNY

■関連リンク

KAJA OFFICIAL SITE

https://kjrgl.com/