村田製作所 <6981> [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比0.04％増の2339億円になり、従来予想の2200億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比25.3％増の2930億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を60円→65円(前の期は57円)に増額し、今期も前期比5円増の70円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.4倍の765億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.1％→17.1％に急上昇した。



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