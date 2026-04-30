「郁恵＆なすなかの２万５千円の旅」

榊原郁恵となすなかにしが予算２万５千円で１泊２日の旅を楽しむ企画！

今回の舞台は「栃木県鬼怒川」です。



＜出演＞

榊原郁恵

中西茂樹（なすなかにし）

那須晃行（なすなかにし）



＜ご紹介した施設＞

【鬼怒川温泉ロープウェイ】

標高７００m地点にある展望台からの景色が絶景スポット。

・往復チケット 大人 １,４００円

・おさるの山 餌やり ２００円



【足湯カフェespo】

鬼怒楯岩大吊橋の目の前にある足湯カフェ。

・さくら抹茶ホイップだんご ５００円

・珈琲揚げサンド ６００円

・鬼怒川サイダー とちおとめ ６６０円

・鬼怒川サイダー りんご ６６０円

・桃の果肉入りフルーツミックス ６６０円

・珈琲モンブラン ９００円





【遊ing PLAZA】２０２３年に開業した複合施設。栃木の特産品を集めた、鬼怒川屈指の品揃えを誇るお土産ショップ「Kinu terrace」も併設。＜Kinu terrace＞・ホロホロン ８個入り ７００円・牛乳ワッフル ５枚入 １,４４０円・関東・栃木 レモンラーメン レモン牛乳風味 ４５０円＜日光ぷりん亭＞・日光ぷりん ４８０円【鬼怒川温泉ホテル】じゃらんアワード２０２４泊まって良かった宿大賞、栃木県第２位（宿泊施設規模：１０１〜３００室）に輝いた人気の温泉宿。・和室 １泊２食付き1人 １９,８００円〜※大人２名利用時（入湯税別）※時期やプランにより料金は変動します※情報は全て放送時のものです※予算２万５千円は鬼怒川までの交通費は除きます「売り場で直聞き密着」スーパーで売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！お客さんオススメの商品やお悩みなどを伺います。今回のテーマは「パン」＜出演者＞柳原可奈子井戸田潤（スピードワゴン）片山智香子（旅するパンマニア）＜今回訪れた場所＞ライフ西荻窪店【紹介商品】・敷島製パン（Pasco） 超熟イングリッシュマフィン4個入 225円・敷島製パン（Pasco） 超熟山形6枚スライス・超熟6枚スライス 各221円・ライフ スマイルライフフレッシュトースト4枚切・6枚切 各139円・フジパン アンパンマンのミニスナック 野菜 182円・敷島製パン（Pasco） あらびきソーセージ 150円・木村屋總本店 ジャンボむしケーキプレーン 150円・ヤマザキパン マロン＆マロン 150円・第一屋製パン 博多明太ポテトパン 139円・ヤマザキパン ランチパック 4種のおいしさ（たまご・ツナ・ロースハム・ソーセージ） 171円・ヤマザキパン アップルパイ 139円・雪印メグミルク 雪印チェダーとろけるスライス（7枚入り） 139円・ブルボン のせて焼くメロンパンシート 225円・ベルジャポン キリ クリーミーポーション 700円・小麦の郷 ホテルブレッド 1斤 300円・小麦の郷 手包みビーフカレーパン 213円・小麦の郷 笑顔のメロンパン 181円・小麦の郷 厚切りフレンチトースト 300円・ヤマザキパン ロイヤルブレッド ６枚切 225円※取り扱い商品は店舗により異なります※価格は店舗により異なります※値段などの情報は全て撮影時のものです「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ９を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！バーベキューで焼きたいものといえば＞※「お肉」は殿堂入り１位：ソーセージ２位：とうもろこし３位：玉ねぎ４位：えび５位：きのこ６位：貝７位：ナス８位：焼きそば９位：マシュマロ＜視聴者プレゼント＞「恋するいちご（5個入り） 巾着」