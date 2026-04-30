今田耕司、4代目バチェロレッテの美貌にマジ照れ「見ないでください」
タレントの今田耕司が30日、都内で行われた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。この日は番組の主人公となる4代目バチェロレッテを務める平松里菜とスタジオMCの今田、指原莉乃、山添寛（相席スタート）、今シリーズで卒業する司会進行の坂東工が参加し、トークを繰り広げた。
【写真】4代目バチェロレッテに見つめられ緊張気味の今田耕司
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く内容。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。
今回はタイを舞台に、4代目バチェロレッテは、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごし、個としての自信と自立した様子が印象的な平松が選出された。モデル・インフルエンサーとして自身の等身大のライフスタイルを発信し、同世代の憧れの存在である平松は、これまで交際歴がゼロ。「バチェロレッテの初めての本気の恋」を描く。
平松の登壇前からすでにSNSもフォローしている指原「とにかく美しくまっすぐで凛としている。メイクやお洋服も毎回かわいいのでそれも楽しみにしていました」が期待するなか、青いドレスをまとって平松が現れた。
今田は「前を通るときに息を止めました」と緊張。山添も「僕もバチェロレッテがバミリのところにいくまで前に行くのを待ちました」と思わず紳士的な対応をとるほどの美しさで圧倒。さらに、今田は「みないでください！」と目をそらし「こんなにじっと見られると恥ずかしい…」とマジ照れしていた。
【写真】4代目バチェロレッテに見つめられ緊張気味の今田耕司
同番組は1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く内容。2020年のシーズン1開始以来、22年にシーズン2、24年にシーズン3が配信された。
平松の登壇前からすでにSNSもフォローしている指原「とにかく美しくまっすぐで凛としている。メイクやお洋服も毎回かわいいのでそれも楽しみにしていました」が期待するなか、青いドレスをまとって平松が現れた。
今田は「前を通るときに息を止めました」と緊張。山添も「僕もバチェロレッテがバミリのところにいくまで前に行くのを待ちました」と思わず紳士的な対応をとるほどの美しさで圧倒。さらに、今田は「みないでください！」と目をそらし「こんなにじっと見られると恥ずかしい…」とマジ照れしていた。