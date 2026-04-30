全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の「ディズニー・チャンネル」は、毎週末に大ヒット映画を楽しめる2026年5月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップを解禁！

チャンネル初登場となる『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』や『クルエラ』『シービスケット』などが放送されます☆

ディズニー・チャンネル「ムービー・ウィークエンド」2026年5月『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス／クルエラ／シービスケット』

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ディズニー・チャンネルにて放送されている、毎週末に大ヒット映画を楽しめる「ムービー・ウィークエンド」

2026年5月のラインナップとして、マーベルの人気作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』がチャンネル初放送で届けられます。

さらに70年代のロンドンを舞台に、少女が悪名高きあの“ヴィラン”へと変貌する物語を描く『クルエラ』、実在の名馬と 3 人の男たちの再起を描いた感動作『シービスケット』も初登場。

週末の映画鑑賞にぴったりなプレミアムな3作品を筆頭に、週末はディズニー・チャンネルで映画が楽しめます☆

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』

© 2026 Marvel

放送日時：2026年5月9日（土）22:00〜24:30（チャンネル初放送）

再放送：2026年5月10日（日）20:00〜22:30

キャスト：ピーター・クイル／スター・ロード(クリス・プラット／山寺宏一)、ガモーラ(ゾーイ・サルダナ／朴璐美)、ドラックス(デイヴ・バウティスタ／楠見尚己)、ベビー・グルート(ヴィン・ディーゼル／遠藤憲一)、ロケット(ブラッドリー・クーパー／加藤浩次)、ヨンドゥ(マイケル・ルーカー／立木文彦)、ネビュラ(カレン・ギラン／森夏姫) ほか

たまたま出会ったノリで結成された銀河一の“落ちこぼれ”チーム＜ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー＞。

小遣い稼ぎの仕事を引き受けたことをきっかけに、“黄金の惑星”の艦隊から総攻撃を受けてしまいます。

間一髪のところで彼らを救ったのは、“ピーターの父親”と名乗る男と、触れただけで感情を読み取る能力を持つマンティスでした。

ピーターの出生の秘密が明かされていく中、銀河全体を脅かす恐るべき陰謀が交錯し、彼らは銀河滅亡を阻止する最後の希望となっていきます。

『クルエラ』

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放送日時：2026年5月16日（土）20:00〜22:30（チャンネル初放送）

再放送：2026年5月17日（日）11:30〜13:50

キャスト：エステラ・ヴォン・ヘルマン / クルエラ・ド・ヴィル(エマ・ストーン／柴咲コウ)、バロネス(エマ・トンプソン／塩田朋子)、ジャスパー(ジョエル・フライ／野島裕史)、ホーレス(ポール・ウォルター・ハウザー／かぬか光明)、アーティ(ジョン・マクリー／花江夏樹)、キャサリン(エミリー・ビーチャム／恒松あゆみ)、ジョン(マーク・ストロング／広瀬彰勇) ほか

パンクムーブメントが吹き荒れる70年代のロンドン。

親を亡くした少女エステラは、反骨精神と独創的な才能を活かし、ファッション・デザイナーになることを決意します。

ロンドンで最も有名な百貨店に潜り込んだ彼女は、ある日、伝説的なカリスマ・デザイナーのバロネスと出会います。

やがてエステラは、ファッショナブルで破壊的、そして復讐心に満ちた“クルエラ”の姿へと染まっていくのです──。

なぜ少女は悪名高き“ヴィラン”へと変貌したのでしょうか。

『シービスケット』

©2003 Universal Pictures And DreamWorks LLC.

Photography: Universal Studios and Francois Duhamel

放送日時：2026年5月24日（日）22:00〜24:30（チャンネル初放送）

再放送：2026年5月25日（月）11:00〜13:30

実在の競走馬シービスケットを題材にしたベストセラー小説を映画化。

不幸な少年時代を過ごした青年騎手レッド、最愛の息子を事故で亡くし失意のどん底にあった馬主ハワード、そして時代に取り残された元カウボーイの調教師スミス。

大恐慌時代のアメリカを舞台に、心に深い傷を負った3人の男たちは、一頭の小柄な馬シービスケットと出会い、人生の再起をかけて挑んでいきます。

2026年5月の週末は、バラエティ豊かなチャンネル初放送作品と名作映画が勢ぞろい。

家族で楽しめるエンターテインメントから、心揺さぶるドラマまで、ディズニー・チャンネルならではの映画体験が届けられます。

ディズニー・チャンネルにて2026年5月に初放送される『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』や『クルエラ』『シービスケット』の紹介でした☆

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