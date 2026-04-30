氷川きよし、活動再開後初の座長公演が放送・配信決定 明治座公演を収録
氷川きよしの活動再開後、初となる座長公演より、2月5日の東京・明治座公演の模様を6月30日にWOWOWで放送・配信することが決定した。
【写真】福岡公演にて…氷川きよしからの「差し入れ」ショット
演歌だけにとどまらず、ロック、ポップス、アニソンなど縦横無尽に駆け巡り、音楽のジャンルを超えた活躍を続けている氷川が、活動再開後初となる座長公演として、1月から4月にかけて全国4都市で『氷川きよし特別公演』を開催している。
ヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居（第1部）と特別コンサート（第2部）の2本立てとなり、第1部では、戦国時代を舞台に、戦嫌いでのんびりした性格の城主の弟・荒木吉継を軽妙に演じ、第2部では、氷川の原点である演歌を中心に、新曲やロック＆ポップスまでを劇場版の特別構成で届ける。活動を再開し、ますますパワーアップした氷川が贈る、劇場ならではの豪華なエンターテインメントが楽しめる内容となっている。
■『氷川きよし特別公演 2026』
【第一部】6月30日（火） 午後3:30〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
【第二部】6月30日（火） 午後5:15〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※各番組、放送・配信終了後〜30日間アーカイブ配信あり
【写真】福岡公演にて…氷川きよしからの「差し入れ」ショット
演歌だけにとどまらず、ロック、ポップス、アニソンなど縦横無尽に駆け巡り、音楽のジャンルを超えた活躍を続けている氷川が、活動再開後初となる座長公演として、1月から4月にかけて全国4都市で『氷川きよし特別公演』を開催している。
ヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居（第1部）と特別コンサート（第2部）の2本立てとなり、第1部では、戦国時代を舞台に、戦嫌いでのんびりした性格の城主の弟・荒木吉継を軽妙に演じ、第2部では、氷川の原点である演歌を中心に、新曲やロック＆ポップスまでを劇場版の特別構成で届ける。活動を再開し、ますますパワーアップした氷川が贈る、劇場ならではの豪華なエンターテインメントが楽しめる内容となっている。
■『氷川きよし特別公演 2026』
【第一部】6月30日（火） 午後3:30〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
【第二部】6月30日（火） 午後5:15〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※各番組、放送・配信終了後〜30日間アーカイブ配信あり