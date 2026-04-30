DJI JAPANは、無指向性のコンパクトワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を発売した。価格は8580円～。

トランスミッターの重量は単体で11g。脱着式のマグネットグリップを備え、話者の胸元などに着けられ、マイクの向きを正確に調整できる。

音声は48kHz／24bitで収録でき、3つの音声トーンプリセット（レギュラー／リッチ／ブライト）を用意している。また、周囲の環境に合わせて2段階のノイズキャンセリングモードを搭載する。このほか、音声クリッピングを防止する機能や、5段階のゲイン調整、DJI Mimoアプリを使ったデュアルトラック録音機能を備える。

フロントカバーは交換できるマグネット式を採用、さまざまな色のカバーに交換できる

製品は、マイクを内蔵したトランスミッターとレシーバー、充電ケースがセットになっている。トランスミッター2つとレシーバー（伝送距離最長400m）、充電ケースのセットが1万4520円、トランスミッター1つとモバイルレシーバー（伝送距離最長300m）、充電ケースのセットが8580円。パッケージにはこのほか、ウィンドスクリーンやマグネット式フロントカバーなどが同梱される。

トランスミッター2つのセット DJI Mic Mini 2（2TX+1RX+充電ケース）

トランスミッター1つのセット DJI Mic Mini 2（1TX+1モバイルRX+充電ケース）