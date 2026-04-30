サントリー「のんある酒場」から、夏にぴったりな塩レモンサワー登場
サントリーは6月30日、「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」を期間限定で発売する。
サントリー「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」
「のんある酒場」ブランドは、酒場で飲む本格的なレモンサワーやハイボール、ワインのようなおいしさを楽しむことができるノンアルコール飲料。
この夏発売する「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」は、本格的なレモンサワーのような味わいはそのままに、塩を加えることでレモンの旨さをさらに引き立て、満足感のある飲みごたえと夏にぴったりなすっきりとした味わいを実現。パッケージは、夏の海のデザインをあしらった暖簾のイラストに、「塩」「甘じょっぱい旨さ!」の文言で中味の特長を表現したデザインとなっている。
350ml缶で、価格は141円。6月30日より全国にて販売される。
サントリー「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」
「のんある酒場」ブランドは、酒場で飲む本格的なレモンサワーやハイボール、ワインのようなおいしさを楽しむことができるノンアルコール飲料。
この夏発売する「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」は、本格的なレモンサワーのような味わいはそのままに、塩を加えることでレモンの旨さをさらに引き立て、満足感のある飲みごたえと夏にぴったりなすっきりとした味わいを実現。パッケージは、夏の海のデザインをあしらった暖簾のイラストに、「塩」「甘じょっぱい旨さ!」の文言で中味の特長を表現したデザインとなっている。
350ml缶で、価格は141円。6月30日より全国にて販売される。