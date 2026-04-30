辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのサークル内で三男・幸空（こあ）くんとの密着ショットに反響続々「2人が尊い」「広くてすごい」
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの辻希美が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男・幸空（こあ）くんの2ショットを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「広くてすごい」0歳次女のサークル内ショット公開
辻は「サークル内誰かいないと泣くから幸空が入って遊んでくれた」とつづり、幸空くんが夢空ちゃんの周りに絵本を並べて遊んでいるショットを公開。更に「きゃわわ」とコメントを添えた夢空ちゃんと頬をピタッとつけた幸空くんの密着ショットも投稿している。
この投稿にファンからは「お兄ちゃん優しすぎ」「2人が尊い」「可愛すぎる」「兄妹仲良しですね」「広くてすごい」などといった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、次女・夢空ちゃん＆三男・幸空くんショット投稿
辻は「サークル内誰かいないと泣くから幸空が入って遊んでくれた」とつづり、幸空くんが夢空ちゃんの周りに絵本を並べて遊んでいるショットを公開。更に「きゃわわ」とコメントを添えた夢空ちゃんと頬をピタッとつけた幸空くんの密着ショットも投稿している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「お兄ちゃん優しすぎ」「2人が尊い」「可愛すぎる」「兄妹仲良しですね」「広くてすごい」などといった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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