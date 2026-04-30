【PLAMATEA 結城友奈】 10月 発売予定 価格：7,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 結城友奈」を10月に発売する。価格は7,800円。

アニメ『結城友奈は勇者である』より、主人公「結城友奈」をPLAMATEAシリーズで立体化。全高約155mmで各部関節可動により様々なアクションポーズを取ることができる。

胸元のリボンは通常用とアクション用が付属し、ポーズに合わせて選択ができる。表情パーツは塗装済みの「笑顔」「食いしばり顔」の2種に加え、デカールにより好みの目線を選択できる「笑顔」の表情パーツが付属する。

髪飾りや衣装のグラデーション等を彩色済みパーツで再現され、交換用手首各種および手持ち用のスマートフォンも付属する。

PLAMATEA 結城友奈

2026年10月 発売予定

価格：7,800円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約155mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

設計：mffp

(C)2021 Project 2H

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。