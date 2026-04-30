26歳・モデル、“野球観戦”コーデが話題…インナー透けた“ピタ白Tシャツ”に反響「なんで上着脱いだ？」「素晴らしいスタイル」
モデルでタレントの阿部なつき（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。野球観戦を報告した投稿に多くのコメントが寄せられている。
【写真】「なんで上着脱いだ？」「素晴らしいスタイル」…大きな話題になった26歳・モデルの“野球観戦”コーデ
阿部は、「野球、観に行ってきたよー 明治神宮球場」というコメント共に、写真を投稿。球場をバックに、上着をぬいでインナーが透けたピタピタTシャツを着用し、“令和の峰不二子”の異名を持つ阿部のボディラインがあらわになったカットを披露した。
この投稿は30日午後1時30分現在、770件のコメント、1.9万いいねを記録しており、「なんで上着脱いだ？」「素晴らしいスタイル」などの称賛の声があがっている。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。
【写真】「なんで上着脱いだ？」「素晴らしいスタイル」…大きな話題になった26歳・モデルの“野球観戦”コーデ
阿部は、「野球、観に行ってきたよー 明治神宮球場」というコメント共に、写真を投稿。球場をバックに、上着をぬいでインナーが透けたピタピタTシャツを着用し、“令和の峰不二子”の異名を持つ阿部のボディラインがあらわになったカットを披露した。
この投稿は30日午後1時30分現在、770件のコメント、1.9万いいねを記録しており、「なんで上着脱いだ？」「素晴らしいスタイル」などの称賛の声があがっている。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。