◇MLB マーリンズ3-2ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはこの日、マーリンズ3連戦の3戦目に臨み、9回に満塁のチャンスを作りつつも1点が遠く敗戦。18日のロッキーズ戦から続いた13連戦は、6勝7敗と負け越しました。

この試合、2回にリアム・ヒックス選手のソロで先制されたドジャースは、直後の攻撃で2死2塁からアレックス・コール選手のタイムリーヒットで同点に追いつきます。

5回にもマーリンズのエステリー・ルイーズ選手に勝ち越しのソロを許しますが、6回にダルトン・ラッシング選手のタイムリーで再び追いつき、一進一退の状況が試合終盤まで続きます。

しかし8回に1点勝ち越しを許したドジャースは、9回に大谷翔平選手の申告敬遠を含む3つの四球などで一死満塁のチャンスを作ります。ここでフレディ・フリーマン選手が打席をむかえますが、セカンドゴロの併殺打に打ち取られ、あえなくゲームセット。前日に続きあと一本が出ず、1点差で連敗を喫しました。これでマーリンズとの3連戦は負け越し。18日のロッキーズ戦から続いた13連戦を終えました。

ドジャースは今季開幕から、今回の13連戦が始まる前まではカード負け越しがなく好調を維持。ナ・リーグ西地区でもトップを独走していました。しかし13連戦最初の対ロッキーズ4連戦で2勝2敗の五分で終えると、続くジャイアンツとの3連戦では1勝2敗と負け越し。カブスとの3連戦では2勝1敗と勝ち越すものの、再びマーリンズには1勝2敗と屈し、2つのカードで負け越しました。13連戦だけでみると6勝7敗と急激に調子を落とし、2位パドレスとの差は0.5ゲーム差と迫られています。

今後、ドジャースは1日の休養を挟んで5月2日から対カージナルス3連戦、続いてアストロズとの3連戦と6連戦が控えています。その後はさらに1日の休養日を挟み、再び5月9日から対ブレーブス3連戦に始まる13連戦が21日まで続きます。