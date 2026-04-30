【ひらがなクイズ】ちょっと難しいかも？ 気取った態度を指すカタカナ語を思い浮かべて
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、通気性を保つ伝統的な敷物や公共交通機関の拠点という、日常のさまざまな場面で見かける3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に想像し、共通する2文字を特定してみてください。
□□こ
□□っぶ
ば□□りば
ヒント：教養があるように装い、知識を誇示したり他人を見下したりするような態度の人。そして、乗合自動車に乗り込むための定められた場所を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すの」を入れると、次のようになります。
すのこ（簀の子）
すのっぶ（スノッブ）
ばすのりば（バス乗り場）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な生活用具、人物の特性を示す外来語、そして交通インフラに関する言葉という組み合わせでした。ひらがなの「すの」という音が、和語やカタカナ語の中でそれぞれの言葉を形作る土台となっています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、通気性を保つ伝統的な敷物や公共交通機関の拠点という、日常のさまざまな場面で見かける3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に想像し、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□こ
□□っぶ
ば□□りば
ヒント：教養があるように装い、知識を誇示したり他人を見下したりするような態度の人。そして、乗合自動車に乗り込むための定められた場所を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すの正解は「すの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すの」を入れると、次のようになります。
すのこ（簀の子）
すのっぶ（スノッブ）
ばすのりば（バス乗り場）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、伝統的な生活用具、人物の特性を示す外来語、そして交通インフラに関する言葉という組み合わせでした。ひらがなの「すの」という音が、和語やカタカナ語の中でそれぞれの言葉を形作る土台となっています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)