３０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、占い師・真風（研ナオコ）の正体を匂わせる描写があり、ネットも「え？」と驚きの声が上がった。

この日の「風、薫る」では、直美（上坂樹里）が、捨松（多部未華子）のもとを訪れ、「Ｏｂｓｅｒｖｅ」をどう訳せばいいか質問する。捨松は「包み込むような…」などと言うも、自分の日本語がつたないことを詫び、同じ質問をりん（見上愛）がしにきたと伝える。りんは「直美を傷つけてしまった」と後悔していたといい、２人はいいパートナーになると伝える。

寮への帰り道、直美は占い師の真風に呼び止められる。「もうすぐお嬢さんのところに天の使いのような人が現れるよ」と言われ、直美は「天女のような？」と質問。真風は「そういうことかな。天女の吹かせる風に飛ばされないよう、みんなで力を合わせるんだよ」と呼びかけ。直美は「風なら天女じゃなくて天狗じゃない？」と言うと寺の鐘がゴーン。直美は我に返り、あわてて寮へ向かっていくが、真風はおらず、お地蔵様だけがまつられていた。

ネットでは真風の正体に「研ナオコさんがお地蔵さんだとやっと気付いた」「あれ？研ナオコさんのあの占い師は、ホントはお地蔵様ですか？」「久しぶりの研ナオコ占い師って最後消えてるし正体は地蔵様？！」など驚きの声が上がっていた。