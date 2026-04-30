レッズの若き剛腕、チェイス・バーンズ投手（２３）が「世界最高の選手」に同僚のエリー・デラクルス内野手（２３）の名前を挙げ、波紋が広がっている。

バーンズは今季６度目の先発となった２８日（日本時間２９日）の本拠地ロッキーズ戦で６回２失点で３勝目（１敗）をマーク。試合後、米メディア「チャッターボックス・スポーツ」の取材に対し「彼は信じられないほど素晴らしい。彼はとんでもない選手だ。世界最高の選手だよ」と、１本塁打を含む３安打４打点と援護してくれたデラクルスを称賛した。

イタリア出身のバーンズは２０２４年ドラフト１巡目（全体２位）で指名された１６０キロ超の有望株右腕。ＭＬＢデビューとなった昨季は０勝３敗、防御率４・５７に終わったが、今季は防御率２・６５、奪三振率１０・３２とブレークしており、サイ・ヤング賞候補としても名前が挙がっている。そんな逸材が世界のスーパースター・大谷翔平投手（３１）を差し置き、デラクルスに「世界最高」の称号を与えたとあれば、いくら同僚とはいえ米メディアも黙っていない。

「クラッチ・ポインツ」は「今、世界最高の野球選手は誰だろうか？ ロサンゼルス・ドジャースのスター選手、大谷翔平はその答えとしてよく挙げられる。しかし、シンシナティ・レッズの先発投手チェイス・バーンズに尋ねれば、彼はエリー・デラクルスだと答えた」と早速、報道。「ＭＬＢ界のほとんどの人が大谷翔平こそが球界最高の選手だと主張するだろうが、バーンズがチームメートをこれほど大胆に称賛したのも不思議ではない。彼は毎日、このスター遊撃手のプレーを間近で見ており、デラクルズは確かに２０２６年シーズンで素晴らしい活躍を見せている」とも続けた。

デラクルスはここまで２９試合に出場して打率２割９分１厘、１０本塁打、２４打点、８盗塁、ＯＰＳ．９５１をマーク。打率２割７分８厘、６本塁打、１３打点、３盗塁、ＯＰＳ．８９８の大谷の数字をすべて上回る活躍を見せている。

投打の新星に支えられたレッズは１９勝１０敗でナ・リーグ中地区の首位を快走中。同メディアは「エリー・デラクルスがこのまま高いレベルのプレーを続ければ、ナショナル・リーグＭＶＰの座をかけて大谷翔平と競り合う可能性も十分にある」と両雄のライバル関係に注目した。