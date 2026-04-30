鈴木奈々、60歳迎えた父との2ショット公開「2人ともスタイル良い」「絶対かっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの鈴木奈々が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。父との2ショットを公開した。
【写真】37歳元ギャルタレント「スタイル良い」60歳父とのレア2ショット
鈴木は「お父さん」と記し、海を背に撮影された父との写真を投稿。半袖のTシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルなスタイルで笑顔を見せる鈴木が、同じくデニムパンツを着用した父と自撮りする仲睦まじい様子が収められている。
また、同月30日に更新されたフィード投稿では「最近60歳になったお父さんと」と添え、同写真を披露。「今まで家族のためにたくさん頑張ってくれてありがとう めちゃめちゃ感謝してます」「これからもずっとずっと元気でいてください」とメッセージを送っている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子関係」「2人ともスタイル良い」「仲良しでほっこり」「飾らない笑顔が可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「スタイル良い」60歳父とのレア2ショット
◆鈴木奈々、父との2ショット披露
鈴木は「お父さん」と記し、海を背に撮影された父との写真を投稿。半袖のTシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルなスタイルで笑顔を見せる鈴木が、同じくデニムパンツを着用した父と自撮りする仲睦まじい様子が収められている。
◆鈴木奈々の投稿に「2人ともスタイル良い」の声
この投稿に、ファンからは「素敵な親子関係」「2人ともスタイル良い」「仲良しでほっこり」「飾らない笑顔が可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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