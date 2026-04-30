ドル円160.44円まで上昇 米が対イラン攻撃計画、ブレント原油戦争高値更新



米国とイランの軍事衝突が警戒されている。ややドル買いが広がっており、ドル円は160.44円まで上昇。NY原油先物は109ドル台半ばまで上昇、ブレント原油は124ドル台に急伸し、戦争中の高値を更新した。



米国がイラン攻撃を再開すればイラン側の反発は必至、戦争長期化で世界は再び混乱に陥る。



米中央軍が30日にイランに対する新たな軍事攻撃計画についてトランプ米大統領に説明する。これはトランプ氏が大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。



中央軍は「ダークイーグル」の中東派遣を検討。ダークイーグル（長距離極超音速兵器）は射程距離が2175マイル（3500km）以上とされており、中東周辺地域からイラン全土を射程に収めることが可能。日本（東京）からベトナム（ハノイ）までの距離をほぼ全域カバーできる距離に相当。

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