トランプが対イラン攻撃再開を真剣に検討か ドル円160.50円台 トランプが対イラン攻撃再開を真剣に検討か ドル円160.50円台

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トランプが対イラン攻撃再開を真剣に検討か ドル円160.50円台



有事のドル買いが広がっており、ドル円は160.54円付近まで上昇。ユーロドルは13日来安値をつけている。



米中央軍が30日にイランに対する新たな攻撃計画についてトランプ米大統領に説明する。これはトランプ氏が大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。



中央軍は「ダークイーグル」の中東派遣を検討している。ダークイーグル（長距離極超音速兵器）は射程距離が2175マイル（3500km）以上とされており、中東周辺地域からイラン全土を射程に収めることが可能だ。

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