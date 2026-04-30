ちゃんみな、小学校時代の壮絶ないじめの過去を告白 徹子も憤慨「ひどいね！」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。小学校時代の壮絶ないじめの過去を告白した。
【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな
春をイメージした和装で登場したちゃんみな。韓国で生まれ、日本に「ちゃんと住み始めたのは3歳ごろ」だったという。
言葉が分からない中でも小学校に通い、いじめに遭ったという。「昔は鮮明に覚えていたんですけど、今は薄れてきていて、すごい覚えているのが池に落とされたり、ランドセルをグシャってされたり…」と話した。
これには黒柳徹子も憤慨。「ひどいね！」と声を上げた。
ちゃんみなは「ノートに書ける文字がなかったので、自分の思ったものをずっと書いていた」そう。自分の歌詞みたいな詩みたいなものを書いていたとし「ずーっとノートを書いている子でした」と振り返った。
【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな
春をイメージした和装で登場したちゃんみな。韓国で生まれ、日本に「ちゃんと住み始めたのは3歳ごろ」だったという。
言葉が分からない中でも小学校に通い、いじめに遭ったという。「昔は鮮明に覚えていたんですけど、今は薄れてきていて、すごい覚えているのが池に落とされたり、ランドセルをグシャってされたり…」と話した。
これには黒柳徹子も憤慨。「ひどいね！」と声を上げた。
ちゃんみなは「ノートに書ける文字がなかったので、自分の思ったものをずっと書いていた」そう。自分の歌詞みたいな詩みたいなものを書いていたとし「ずーっとノートを書いている子でした」と振り返った。