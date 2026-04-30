田中達也監督が田中達也監督に刺激「すごいやる気出ました」
カスタムズ・ユナイテッド(タイ3部)の田中達也監督が29日に自身のX(@t_ttaattuu)を更新し、浦和レッズの田中達也暫定監督について言及した。
浦和は28日にマチェイ・スコルジャ前監督の契約解除を発表。クラブレジェンドでU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチの田中氏が、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執ることになった。29日にはホームで初陣を迎え、川崎フロンターレに2-0で勝利。8試合ぶりに勝ち点3を獲得し、連敗を7で止めた。
現役時代に浦和でもプレーしたカスタムズ・ユナイテッドの田中監督は、浦和の田中暫定監督がDAZNの中継で映ったタブレットの写真を投稿。「選手引退後も、セカンドステージで自分次第ではまた試合すること、もしくは一緒に仕事することができるチャンスがあるかもってこと考えたらすごいやる気出ました。めちゃくちゃいい刺激。自分ももっと頑張ろう」と、モチベーションを高めた様子だった。
フォロワーからは「浦和で再び闘いましょう」「監督 田中達也 ヘッドコーチ 田中達也 この未来、待ってます!」「ぜひ海外での経験を将来浦和に還元してください!!!」といった声が寄せられている。
浦和は28日にマチェイ・スコルジャ前監督の契約解除を発表。クラブレジェンドでU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチの田中氏が、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執ることになった。29日にはホームで初陣を迎え、川崎フロンターレに2-0で勝利。8試合ぶりに勝ち点3を獲得し、連敗を7で止めた。
フォロワーからは「浦和で再び闘いましょう」「監督 田中達也 ヘッドコーチ 田中達也 この未来、待ってます!」「ぜひ海外での経験を将来浦和に還元してください!!!」といった声が寄せられている。
選手引退後も、セカンドステージで自分次第ではまた試合すること、もしくは一緒に仕事することができるチャンスがあるかもってこと考えたらすごいやる気出ました。— 田中達也 Tatsuya Tanaka (@t_ttaattuu) April 29, 2026
めちゃくちゃいい刺激。
自分ももっと頑張ろう。 pic.twitter.com/DDxdniKf4o