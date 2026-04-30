選手引退後も、セカンドステージで自分次第ではまた試合すること、もしくは一緒に仕事することができるチャンスがあるかもってこと考えたらすごいやる気出ました。

めちゃくちゃいい刺激。

自分ももっと頑張ろう。 pic.twitter.com/DDxdniKf4o