開催：2026.4.30

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 5 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が30日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとロイヤルズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

1回表、4番 サルバドール・ペレス 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 ATH 0-1 KC

2回裏、6番 ジェフ・マクニール 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 1-1 KC

4回裏、8番 ローレンス・バトラー 5球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-1 KC

6回裏、1番 ニック・カーツ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 5-1 KC

9回表、5番 マイケル・マッシー 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 ATH 5-2 KC

試合は5対2でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのルイス・セベリーノで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで2勝2敗0S。アスレチックスのライターにセーブがつき、0勝1敗3Sとなっている。

ここまでアスレチックスは16勝14敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方ロイヤルズは12勝18敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 13:24:25 更新