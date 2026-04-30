二宮和也宅でジェシー・森本慎太郎・髙地優吾が呑み直し！二宮が明かす『6SixTONES』収録終わりの裏話に「ニノ先輩優しい」「めちゃめちゃ仲良くなってる」「非公開の続編アツい」

【写真＆動画】二宮和也宅でジェシー・森本慎太郎・髙地優吾が呑み直した『6SixTONES』収録終わり裏話／番組オフショットなど①～⑦

嵐の二宮和也が自身の公式Xを更新。SixTONESのデビュー6周年を記念して年6回放送される大型特別番組『6SixTONES（シックスストーンズ、通称シクスト）』（TBS系）の第三弾（4月29日放送）にゲスト出演した収録終わりにそのまま、SixTONESメンバーと呑んだことを明かしている。

■番組ではSixTONESが「僕たち“ほぼ嵐”ですね」と宣言するシーンも！？

二宮は番組が放送された後、4月29日の午後10時57分に投稿。「この後、ジェシー、慎太郎、高地。家に来て呑み直しました笑笑 楽しかったよ。ありがとう。観て下さった皆様もありがとうございます！そしてSixTONES！6周年改めておめでとう」と感謝＆祝福した。

ジェシー、森本慎太郎、高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）との交流を明かす投稿に、コメント欄には「宅呑みエピ聞いてるだけで幸せ」「豪華すぎるメンバー」「ニノ先輩優しい」「めちゃめちゃ仲良くなってる」「非公開の続編アツい」などといったファンの声が続々と到着。

『6SixTONES』公式Xには、ドライブ中に二宮が明かした“嵐とSixTONESの共通点”に、SixTONESメンバーが「僕たち“ほぼ嵐”ですね」と口々に宣言する動画や、SixTONES＆二宮の集合ショットなども公開されている。

■「ジェシー、慎太郎、高地。家に来て呑み直しました笑笑」（二宮）

■『6SixTONES』ドライブシーン切り抜き

■SixTONES＆二宮の記念写真

■“ビリビリチャレンジ”動画

■二宮がSixTONESの顔を触りまくる“箱の中身はなんだろな”

■カメラマンに扮してサプライズ登場した二宮

■料理シーンや「乾杯」シーンも収められたBBQ動画