ニーズウェル <3992> [東証Ｐ] が4月30日後場(13:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の6億円→6.2億円(前年同期は7.4億円)に3.5％上方修正し、減益率が19.1％減→16.3％減に縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の13.8億円(前期は11.6億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第２四半期(中間期)においては、ソリューション、システム開発ともに堅調に推移したことにより、売上高は当初予想を上回り、上期として過去最高となる見込みです。利益面につきましても、案件採算性の改善、生産性向上等により、営業利益・経常利益はいずれも当初予想を上回る見込みとなりました。前年同期比では利益項目に減少がありますが、これは株主優待制度に係る費用計上時期変更の影響を含むものであり、通期業績への影響は軽微です。当社の本業収益力は着実に向上しており、継続的な利益成長基盤の強化が進んでおります。2026年９月期通期業績予想につきましては、現時点で変更しておりません。これは、足元の受注環境が堅調に推移している一方で、成長加速に向けた人材投資、研究開発投資、新規事業投資等を機動的に実施する可能性を踏まえ、現時点では期初予想を据え置くものです。なお、上期進捗率は想定を上回って推移しており、今後の業績動向を踏まえ、修正が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。※上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。