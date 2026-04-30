ＫＳＫ <9687> [東証Ｓ] が4月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.8％増の28.7億円になり、27年3月期も前期比14.7％増の33億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収、5期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を168円→181円(前の期は124円)に増額し、今期も前期比9円増の190円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.6％減の6.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.2％→8.5％に大幅低下した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題であると位置づけております。 配当性向に関しては、現在進行中の中期経営計画の最終年度である2027年3月期において目標として掲げた配当性向50％を1年前倒しで実施することといたします。本日公表の2026年3月期決算短信の業績を反映し、期末の配当予想を前回予想の1株当たり168円から13円増配し、1株当たり181円に修正いたします。なお、本件につきましては、2026年6月26日に開催予定の第52期定時株主総会に付議する予定であります。