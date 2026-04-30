米会社のベン図が話題

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、5試合に登板して2勝1敗、30イニングを投げて34奪三振、防御率0.60の好成績。打っても打率.273、6本塁打、OPSは.897をマークしている。米会社が投打に絡む異次元データを発掘した。

大谷の二刀流の凄みがひと目で分かる1枚だ。

スイープステークス形式の米ブックメーカー「Onyx Odds」公式Xは日本時間30日、「これはショウヘイ・オオタニの世界であり、我々はそこに住んでいるだけなのだ」とつづった。

合わせて1枚の画像を公開。左側の円には29日現在でメジャー防御率トップ20に入った選手の顔写真、右側の円にはOPSトップ20の選手たちがいる。大谷は唯一、両方に含まれる選手として中央に置かれていた。

米ファンからは「防御率は1位でもあるからね」「完全なるユニコーンだ」「だからショウヘイ・オオタニは球界最高の選手なんだ」などと納得の声が。日本ファンからも「え、なにこれwwもう、王やん」「常軌を逸してる」「大谷翔平がユニコーンである理由」など、驚きの声が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）