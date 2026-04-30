サブウェイの夜限定セットメニュー「NIGHTバリュー」が、内容と価格を改定してリニューアル。

セット構成と対象メニューを刷新し、対象のサンドが5種類から8種類に拡大します！

サブウェイ「NIGHTバリュー」リニューアル

価格：ライトチョイス 対象のサンドのうち2個で990円(税込)／リッチチョイス 対象のサンドのうち2個で1,180円(税込)

・ライトチョイス対象サンド：チリチキン、えびたま、サラダチキン、BLT

・リッチチョイス対象サンド：スパイシークラブハウス、えびアボカド、贅沢てりたま、生ハム＆マスカルポーネ

※ライトチョイスとリッチチョイスの対象サンドを組み合わせることはできません

販売開始日：2026年5月13日（水）16:00〜

販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サンドイッチチェーンの「サブウェイ」が、夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」をリニューアル。

今回のリニューアルにより、セット構成と対象メニューが刷新されました。

これまでは、対象サンドから2個で990円（税込）のセットメニューでしたが、今後は今までの価格帯を「ライトチョイス」として継続。

少し贅沢なサンドから選べるセット「リッチチョイス」を新しく展開し、サンド2個で1,180円（税込）です！

「ライトチョイス」では単品価格より最大150円、「リッチチョイス」では最大200円おトクになります。

また、人気のサンドイッチを中心に、気分や好みに合わせて選びやすい内容へと、ラインナップを再編。

「ライトチョイス」には「チリチキン」と「サラダチキン」が、新ラインナップとして登場します。

「リッチチョイス」には従来の「えびアボカド」に加えて「スパイシークラブハウス」「贅沢てりたま」「生ハム＆マスカルポーネ」が新登場。

対象のサンドは5種類から8種類に拡大し、好みや気分に合わせて選ぶことができ、日常的に使いやすいメニューになりました！

夜の時間帯での需要増を受けて、より幅広いラインナップから楽しめる夜限定セットです☆

ゴールデンウィーク限定 企画キッズセット購入で「オリジナルシールブック」をプレゼント

販売期間：2026年4月29日（水）〜 ※各店在庫がなくなり次第終了となります

販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

2026年4月29日から、キッズセットを購入すると、数量限定でサブウェイオリジナルのシールブックをプレゼント。

サブウェイの“サンドイッチアーティスト”になりきって楽しめる、ゴールデンウィーク限定でもらえるシールブックです！

シールブックでは、パンや具材のシールを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルサンドイッチ作りを楽しめます。

好きなものを詰め込むほか、セットメニューのように組み合わせても楽しい内容です☆

対象のサンドが増え、2種類のセット展開にリニューアル。

サブウェイの「NIGHTバリュー」リニューアルは、2026年5月13日より順次展開されます☆

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