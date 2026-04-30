XG、英最大音楽フェス「Capital’s Summertime Ball」出演決定。ウェンブリー・スタジアムで日本人アーティスト初

7人組アーティストグループ・XGが、6月6日(土)にロンドン(イギリス)・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball（キャピタルズ・サマータイム・ボール）2026」に初出演することが発表された。

「Capital’s Summertime Ball」は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、約8万人の観客を動員する。

今年の「Capital’s Summertime Ball 2026」には、XGのほか、NIALL HORAN（ナイル・ホーラン）、CALVIN HARRIS（カルヴィン・ハリス）、BEBE REXHA（ビービー・レクサ） 、FATBOY SLIM（ファットボーイ・スリム）、MYLES SMITH（マイルズ・スミス）、RAYE（レイ）、 JASON DERULO（ジェイソン・デルーロ）、SIENNA SPIRO（シエナ・スパイロ）、DECEMBER 10（ディセンバー・テン）、LOLA YOUNG（ローラ・ヤング）、STEPHEN SANCHEZ（ステファン・サンチェス）、MEEK（ミーク）、ROBYN（ロビン）、SEKOU（シークゥ）と錚錚たるアーティストがラインナップされている。

2009年から毎年開催されてきた本フェスティバルにおいて、日本人アーティストの出演は、今回のXGが初となる。また、「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする日本人アーティストグループも今回のXGが史上初となる。

XGは、2022年のデビュー以降、約20の海外音楽フェスティバルに招待され出演しており、中でも、昨年2025年に出演した、世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music & Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2025」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。最大規模の屋内ステージ「Sahara」(サハラ)ステージで、日本人初のトリとしてパフォーマンスし、Xの世界トレンド2位に加え、USの2位を含む11の国と地域でトレンドベスト5にランクインするなど、海外の多くのメディアで高い評価を受けた。今年は、7月25日に、日本が誇る世界的音楽フェス「フジロック’26」に初出演、さらに、8月8日(土)にアメリカ・ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival（ヘッド・イン・ザ・クラウズ・ミュージック＆アーツ・フェスティバル）」にセカンドヘッドライナーとして出演することが決定している。

XGは現在、1月23日にリリースし、米ビルボード・アルバムチャート「Billboard 200」で自身初のTop100入りを果たした1st Full Album「THE CORE - 核」を引っ提げた、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を開催中。2月6日からスタートした日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京で8都市16公演にわたって開催され、今後はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定だ。4月12日の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演は、プライムビデオで国内独占ライブ配信も行われ、注目を集めた。

【出演情報】

Capital’s Summertime Ball 2026日程：2026年6月6日(土)会場：ウェンブリー・スタジアムhttps://www.capitalfm.com/events/summertime-ball/