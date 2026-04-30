首位阪神に現れた「近本の後がま」…俊足巧打の大型外野手に集まる視線「期待しかない」「ラッキーボーイに」

岡城はプロ初スタメンの試合で初タイムリーを記録としっかりアピールした（C）産経新聞社

阪神は4月29日のヤクルト戦（神宮）に2−0と完封勝利。若い力が躍動した。

先発左腕の高橋遥人が序盤から快投を続ける中、打線で光ったのは若虎の奮闘だった。

【動画】セカンドを守った熊谷が逆シングルからのジャンピングスロー、好守でチームを救った

「2番・左翼」でプロ初スタメン出場となったドラフト3位ルーキーの岡城快生は3回二死一塁の場面、相手左腕、山野太一の内角低め直球をはじき返し、価値ある先制二塁適時打をマーク。二塁上では出身の筑波大学とタイガースをかけた「T」ポーズを披露した。

俊足巧打の大型外野手として飛躍が期待されている。走攻守に優れたバランス型の選手、オープン戦では打率・429と猛アピール、「近本の後継」選手として話題を集めた。