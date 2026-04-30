首位阪神に現れた「近本の後がま」…俊足巧打の大型外野手に集まる視線「期待しかない」「ラッキーボーイに」
岡城はプロ初スタメンの試合で初タイムリーを記録としっかりアピールした（C）産経新聞社
阪神は4月29日のヤクルト戦（神宮）に2−0と完封勝利。若い力が躍動した。
先発左腕の高橋遥人が序盤から快投を続ける中、打線で光ったのは若虎の奮闘だった。
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「2番・左翼」でプロ初スタメン出場となったドラフト3位ルーキーの岡城快生は3回二死一塁の場面、相手左腕、山野太一の内角低め直球をはじき返し、価値ある先制二塁適時打をマーク。二塁上では出身の筑波大学とタイガースをかけた「T」ポーズを披露した。
俊足巧打の大型外野手として飛躍が期待されている。走攻守に優れたバランス型の選手、オープン戦では打率・429と猛アピール、「近本の後継」選手として話題を集めた。
ドラ3ルーキー岡城のフレッシュな活躍ぶりにはファンの間からも「期待しかない」「ラッキーボーイになってほしい」「この勢いを続けてほしい」と応援の声が多く上がっている。
不動のリードオフマン、近本光司が抜けた穴を埋めるのは容易ではないが、若手が頑張るチャンスともいえる。
引き続き、若虎の躍動した姿が話題を集めていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
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