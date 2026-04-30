「激レアのリットン」ほんこん、お笑い界の“最強”メンバーで今田耕司の還暦祝う！ 「本当にビックリ」
お笑いコンビ・130Rのほんこんさんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレント・今田耕司さんの「還暦祝い会」での豪華な集合ショットを公開しました。
【写真】ほんこんらが今田耕司の還暦を祝福
コメントでは「めちゃくちゃいいメンバー！！」「なんて最強なメンバー！かざあなダウンタウンを思い出します」「今ちゃん還暦なんですか！？」「えっ！！！！！もう60！？？？本当にビックリしました」「激レアのリットン調査団が居るじゃないですか！130Rもお揃いで！」「写真に入ってないだけで絶対に浜田さんなり松本さんも参加していると思う」「あの頃と変わらず仲良しで嬉しい」と、驚きや絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ほんこんらが今田耕司の還暦を祝福
「あの頃と変わらず仲良しで嬉しい」ほんこんさんは「今田耕司大先生 還暦祝い会」とつづり、4枚の写真を投稿。赤いちゃんちゃんこを着た今田さんを中心に、ほんこんさんと相方の板尾創路さん、木村祐一さん、東野幸治さん、お笑いコンビ・リットン調査団、月亭方正さんという、豪華なメンバーが集まっています。とても楽しそうな様子が伝わってきて、ほほ笑ましいです。
ナイナイ岡村隆史さんも祝福24日には、ナインティナインの岡村隆史さんが自身のInstagramで、今田さんの還暦祝いの様子を公開していました。こちらには出川哲朗さん、ずん・飯尾和樹さん、ネプチューン・堀内健さんらの姿があります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)