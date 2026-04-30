「天才の香りがする…」片桐仁、高校入学した次男の落書き公開！「仁さんすぎる」「ここまで似るとは」
俳優の片桐仁さんは4月29日、自身のInstagramを更新。次男の落書きを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】片桐仁・次男の「天才の香りがする」落書き
ファンからは「素晴らしい才能です」「天才の香りがする…」「キラーキティかわいいです」や「仁さんの遺伝子強め」「仁さんすぎるな…」「ここまで似るとは」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】片桐仁・次男の「天才の香りがする」落書き
「素晴らしい才能です」片桐さんは「4月の次男春太。高校入学」とつづり、8枚の写真を投稿。1、2枚目に学生服を着用した次男のソロショットです。また、3枚目には「スケボーで転んで顔面強打」した姿、4〜8枚目には「中学のノートを整理したら、落書きハンパなかった…」と説明した、次男のノートの落書きを掲載。個性的なイラストや言葉が並んでおり、豊かな独創性を感じます。
「久しぶりに家族が揃った」26日の投稿では「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！」とつづり、次男、長男、妻、愛犬との家族写真を公開した片桐さん。ファンからは「太朗くんはお母様すぎるし、春太くんは仁さんすぎる〜！」「この家族好き」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)