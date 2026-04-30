赤城乳業は、5月上旬から「Sof'（ソフ）北海道ミルクバニラ」を順次発売する。

ソフは、季節ごとの気温に合わせて味わいを春・夏・秋冬で調整している。今夏のリニューアルでは、暑い時期でもミルクの香りとコクはしっかり楽しめつつ、すっきりとした甘さで後味が爽やかな、食べやすいアイスクリームを目指した。

変更点として、アイスミックス製造時に、使用している生クリームに極力熱をかけない工程へ変更し、ミルク本来の風味が引き立つ味わいに仕上げた。糖原料の見直しによって、甘さをすっきりにしている。

Sof'（ソフ）の特徴は、ソフトクリームの上だけを食べられる仕様となっている。ソフトクリームならではの、やわらかくなめらかな舌触りを表現した。北海道直送の牛乳を中心に、乳製品はすべて北海道産を使用しミルクの濃厚な味わいを楽しめる。





パッケージは、夏の訪れを感じられる「花火」「水ヨーヨー」「入道雲」「ひまわり」「天の川」「風鈴」の6種類で展開。5月の“夏の始まりの気配”を楽しめるよう、ひと足早く夏のワクワク感が高まるデザインに仕上げた。ぜひ夏を楽しんでほしいという。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］5月上旬から順次

赤城乳業＝https://www.akagi.com