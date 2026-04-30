【映画「トイ・ストーリー５」ぬいぐるみ32点】 6月20日 発売予定 価格：1,650円～ 【映画「トイ・ストーリー５」ガチャ、キャンディトイ】 6月 発売予定

タカラトミーアーツは、映画「トイ・ストーリー５」関連商品として、ぬいぐるみ32点を6月20日から全国の玩具・雑貨取扱いの専門店や量販店やWEBショップ等で発売する。

また、ガチャ（カプセルトイ）を6月より全国のカプセル自販機（ガチャマシン）で、キャンディトイを全国の菓子売り場で発売する。

「トイ・ストーリー５」は7月3日より日本公開となるディズニー＆ピクサー最新作の映画。今回、同作に登場するキャラクターたちをモチーフにしたぬいぐるみ、ガチャ、キャンディトイが販売される。

映画「トイ・ストーリー５」のぬいぐるみ32点が登場

持ち運びやすく“ぬい活”にもぴったりな「プチポップ」シリーズから「プチポップ ボールチェーンマスコット」登場

「プチポップ」は全長10～14cmで、バッグなどの持ち物に取り付けることができる、集めたくなるような手ごろなサイズ感のマスコットぬいぐるみシリーズ。

同シリーズから「プチポップ ボールチェーンマスコット」が登場。ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツの全6種のボールチェーンマスコットがラインナップされている。

左上からウッディ/バズ・ライトイヤー/ジェシー、左下からブルズアイ/リリーパッド/スマーティー・パンツ

「プチポップ ボールチェーンマスコット（全6種）」

価格：各2,200円

対象年齢：6歳以上

簡単に洗えるぬいぐるみ「洗えるビーンズコレクション」シリーズ

洗えていつでも清潔に楽しめるぬいぐるみシリーズ「洗えるビーンズコレクション」が登場。手のひらサイズで小さな子どもでも遊びやすい。

ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツの全6種がラインナップされている。

左上からウッディ/バズ・ライトイヤー/ジェシー、左下からブルズアイ/リリーパッド/スマーティー・パンツ

【洗えるビーンズコレクション（全6種）】

価格：各2,310円

対象年齢：3歳以上

音とアクションが楽しい、ギミック付きぬいぐるみ

ギミック付きぬいぐるみ「ウォーキングブルズアイ」、「おどっておしゃべりエイリアン」、「ぴょこりん／エイリアン」が登場する。

「ウォーキングブルズアイ」

「ウォーキングブルズアイ」は、音声に反応してブルズアイが鳴きながらパカパカと散歩するギミックを搭載したぬいぐるみ。5種類以上のサウンドが収録される。

【ウォーキングブルズアイ】

価格：6,490円

対象年齢：3歳以上

単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売）

「おどっておしゃべりエイリアン」

「おどっておしゃべりエイリアン」は、音声に反応して、エイリアンが歩きながらおしゃべりしたり歌を歌ったりする。本商品では10種類以上のワードが収録される。

【おどっておしゃべりエイリアン】

価格：5,489円

対象年齢：3歳以上

単3形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売）

「ぴょこりん／エイリアン」

足を押すと、腕がぴょこぴょこと動く、電池不要のギミックぬいぐるみ。

【ぴょこりん／エイリアン】

価格：4,290円

対象年齢：6歳以上

キャラクターの個性や温かみを感じる、ベーシックなぬいぐるみ

ぬいぐるみL（全2種）

ウッディとバズ・ライトイヤーのBIGサイズのぬいぐるみ。ウッディは全長約50cm、バズ・ライトイヤーは全長約44cm。

左からウッディ/バズ・ライトイヤー

【ぬいぐるみL（全2種）】

価格：各5,500円

対象年齢：3歳以上

ぬいぐるみ（全6種）

おなじみのキャラクターと「トイ・ストーリー５」に登場する新キャラクターの、手に取りやすいサイズのぬいぐるみ。ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシー、ブルズアイ、リリーパッド、スマーティー・パンツの全6種がラインナップされている。

左上からウッディ/バズ・ライトイヤー/ジェシー、左下からブルズアイ/リリーパッド/スマーティー・パンツ

【ぬいぐるみ（全6種）】

価格：各2,640円～3,300円

対象年齢：3歳以上

日常的に使える、ぬいぐるみ雑貨

ぬいぐるみバッジ（全6種）

ふわふわ素材のぬいぐるみフェイスバッジ。ジェシー、エイリアン、ブルズアイ、ロッツォ、リリーパッド、スマーティー・パンツの全6種がラインナップされている。

左上からジェシー/エイリアン/ブルズアイ、左下からロッツォ/リリーパッド/スマーティー・パンツ

【ぬいぐるみバッジ（全6種）】

価格：各1,650円

対象年齢：8歳以上

ぬいぐるみポーチ（全2種）

まるでぬいぐるみのような、手触りまで楽しいポーチ。エイリアンとロッツォの全2種がラインナップされている。

左からエイリアン/ロッツォ

【ぬいぐるみポーチ（全2種）】

価格：各2,420円

対象年齢：6歳以上

どのキャラクターが出るか、開封してのお楽しみ「ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット」

「ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット」は、豊富なキャラクターラインアップでついつい集めたくなるマスコット全8種が用意されている。なおどのキャラクターが出るかは、開封してのお楽しみとなっている。

【ミステリーボックス／ぬいぐるみミニマスコット】

価格：1,650円/全8種

対象年齢：6歳以上

コレクションが楽しいガチャシリーズ

「トイ・ストーリー５ もふもふポーシェット」

もふもふ生地と刺繍がかわいいポーチ。両側のタグに紐を通すとポシェットとしても使える2WAY仕様となっている。

【トイ・ストーリー５ もふもふポーシェット】

価格：1回400円/全6種

発売日：6月上旬予定

対象年齢：15歳以上

取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

「トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン」

ハンドルを回すと付属のミニカプセルが出てくる、ミニサイズのガチャマシン。1マシンに6個のミニカプセルが入っている。

【トイ・ストーリー5 ミニカプセルマシン】

価格：1回300円/全6種

発売日：6月下旬予定

対象年齢：6歳以上

取扱い場所：全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセル自販機

お菓子も“おまけ”も楽しい！ 「トイ・ストーリー５ ツインチャーム にじほしキャンディ」

「トイ・ストーリー５ ツインチャーム にじほしキャンディ」

虹色の星形キャンディが入った「にじほしキャンディ」シリーズの商品。おまけはアクリルチャームが2個ついている。

【トイ・ストーリー５ ツインチャーム にじほしキャンディ】

発売日：6月下旬予定

対象年齢：6歳以上

取扱い場所：全国のお菓子売り場

タカラトミーから発売の玩具を紹介（一部）

タカラトミーから玩具「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」、「トイ・ストーリー５ ダイキャストコレクション」がそれぞれ6月20日に発売される。

「トイ・ストーリー リアルサイズトーキングフィギュア」

価格

ウッディ/ジェシー/バズ・ライトイヤー/エイリアン 各9,350円

フォーキー 4,950円

対象年齢：4歳以上

1分の1サイズのトーキングフィギュア。映画同様のキャラクターボイスで日本語/英語に対応しており、約50種類のボイスが収録されている。エイリアンは声や音に反応しておしゃべりし、その他のキャラクターはひもを引いたりボタンを押したりするとおしゃべりする。また、パッケージは劇中デザインをイメージしたものになっている。

「トイ・ストーリー５ ダイキャストコレクション」第1弾

価格：各1,650円

対象年齢：3歳以上

ダイキャスト製の重厚感のあるフィギュアシリーズ。キャラクターフィギュアはそれぞれ劇中デザインをイメージしたミニチュアパッケージがセットになっている。

第1弾（9種）：ウッディ/ジェシー/バズ・ライトイヤー/エイリアン/レックス/ブルズアイ/フォーキー/ピクサー・ランプ＆トイ・ストーリーロゴ カラーメタリックｖｅｒ．/スマーティー・パンツ

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

(C) Disney/Pixar

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