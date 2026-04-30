【RIZIN】平本蓮「神と合流」超大物との2ショットに驚きの声「皇治戦のセコンド!?」「これはエグい！」
5月10日の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）で復帰する平本蓮が30日、自身のSNSを更新し、史上初のボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードとの2ショットを公開した。
【画像】平本蓮と”神”テレンス・クロフォードの2ショット
平本は先日のオリコンニュースのインタビューで「超ビッグゲストが来るって聞いたんで、その人と絡むかもしれないです。ビックリするような人が井上vs.中谷を見に来るみたいで、こっちで交流するかもしれない流れがあるんで」と予告していたが、正真正銘の大物がやってきた。
昨年10月にも来日していたクロフォードは、再び日本に向かっていることを自身のSNSで予告していたが、到着早々に平本と合流。平本は「色々と学ばせていただきます」と投稿しており、一緒に練習することはもちろん、『RIZIN.53』での皇治戦のセコンドにつく可能性もある。
この投稿にファンからは「これはエグい！」「神じゃん！やば」「ガチ神で草」「皇治戦のセコンドに!?」「皇治相手にやりすぎじゃ!?」などの反響が寄せられている。
【画像】平本蓮と”神”テレンス・クロフォードの2ショット
平本は先日のオリコンニュースのインタビューで「超ビッグゲストが来るって聞いたんで、その人と絡むかもしれないです。ビックリするような人が井上vs.中谷を見に来るみたいで、こっちで交流するかもしれない流れがあるんで」と予告していたが、正真正銘の大物がやってきた。
この投稿にファンからは「これはエグい！」「神じゃん！やば」「ガチ神で草」「皇治戦のセコンドに!?」「皇治相手にやりすぎじゃ!?」などの反響が寄せられている。